Dl Giustizia via libera dalla Camera

18.30 L'Aula della Camera ha approvato, in prima lettura, con 130 voti a favore e 84 contrari, il Decreto Giustizia. Il provvedimento amplia fino al 30 giugno 2026 la possibilità di impiegare in modo più flessibile i magistrati per "garantire la celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi del Pnrr". Il Decreto Giustiza ora passa all'esame del Senato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

