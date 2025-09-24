Djokovic sorprende | giocherà il Masters 1000 di Shanghai

Il serbo aveva annunciato di puntare solo agli Slam, ma ora inserisce un torneo in più nel finale di stagione. Scelta strategica verso le Atp Finals di Torino? Novak Djokovic cambia i piani. Più volte, negli ultimi mesi, l’ex numero uno del mondo aveva dichiarato di voler concentrare la sua programmazione sugli Slam, per massimizzare le energie nella corsa al suo 25° titolo del Grande Slam. Eppure, a sorpresa, è arrivato l’annuncio che non ci si aspettava: il campione serbo sarà al via del Masters 1000 di Shanghai. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it