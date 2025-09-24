Dive lacrime e un punto di domanda | nuovo libro di Francesco Vezzoli

Quotidiano.net | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 24 set. (askanews) - Una lacrima ricamata come simbolo di una pratica artistica che ha saputo unire le immagini della cultura di massa a una ricerca contemporanea di primo piano. Francesco Vezzoli è uno degli artisti italiani più celebri anche sulla scena internazionale, capace di creare opere che si muovono a più livelli interpretativi. I famosi ritratti su cui è intervenuto sono oggi racconti in un nuovo libro, "Francesco Vezzoli: Diva?", edito da Skira. "Il punto di domanda - ha spiegato l'artista ad askanews - è la chiave di lettura di tutto il progetto editoriale, direi, nel senso che le persone per molti molti anni legittimamente hanno voluto dare una lettura glamour, celebrativa, del mio lavoro e questo era da me accolto come un fatto assolutamente naturale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

dive lacrime e un punto di domanda nuovo libro di francesco vezzoli

© Quotidiano.net - Dive, lacrime e un punto di domanda: nuovo libro di Francesco Vezzoli

In questa notizia si parla di: dive - lacrime

Dive, lacrime e un punto di domanda: nuovo libro di Francesco Vezzoli; Erika Ferini Strambi, l’ultima (drammatica) telefonata in lacrime: «Ho avuto un incidente, vedo solo del verde: voglio un taxi»; ilTempo Tv.

Cerca Video su questo argomento: Dive Lacrime Punto Domanda