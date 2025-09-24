Dive lacrime e un punto di domanda | nuovo libro di Francesco Vezzoli

Milano, 24 set. (askanews) - Una lacrima ricamata come simbolo di una pratica artistica che ha saputo unire le immagini della cultura di massa a una ricerca contemporanea di primo piano. Francesco Vezzoli è uno degli artisti italiani più celebri anche sulla scena internazionale, capace di creare opere che si muovono a più livelli interpretativi. I famosi ritratti su cui è intervenuto sono oggi racconti in un nuovo libro, "Francesco Vezzoli: Diva?", edito da Skira. "Il punto di domanda - ha spiegato l'artista ad askanews - è la chiave di lettura di tutto il progetto editoriale, direi, nel senso che le persone per molti molti anni legittimamente hanno voluto dare una lettura glamour, celebrativa, del mio lavoro e questo era da me accolto come un fatto assolutamente naturale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

