Diva, antidiva, la “grazia” di Fellini. Addio al mito Claudia Cardinale.

Roma, 24 settembre 2025 – Se n’è andata Claudia Cardinale, cuore di ragazza, a volte persino di bambina: ha detto addio al mondo ieri sera, a Nemours, vicino a Parigi, a 87 anni. Diva e antidiva. Allegra, golosa della vita fino quasi all’ultimo. E, certo, mito, leggenda, icona fin da subito, da quell’esordio, bellissima e selvaggia, nei Soliti ignoti di Mario Monicelli (1958). Prima, era soltanto un’adolescente bellissima, a Tunisi. Parlava francese e arabo, e soltanto un po’ d’italiano, retaggio dei nonni siciliani. Fellini le dirà: “Claudia, tu appartieni all’Africa, alla terra, al sole”. Lei cresce da maschiaccio, ama gli animali, la vita all’aria aperta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
