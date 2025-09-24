AREZZO Un pomeriggio per aprire le porte, ma soprattutto per aprire un dialogo. Domani, dalle 16 alle 19, ad Arezzo si terrà l’ Open Day del centro di diagnosi e trattamento dei disturbi del comportamento alimentare, nella struttura di San Giuseppino Sanità, in via Aurelio Saffi 33. L’iniziativa vuole offrire un momento di confronto e informazione su anoressia, bulimia e binge eating, patologie che troppo spesso restano sommerse, minimizzate da chi ne soffre e cariche di dolore per le famiglie. Durante l’Open Day sarà possibile incontrare specialisti – psichiatri, psicologi, dietisti ed educatori – pronti a rispondere alle domande di pazienti e familiari, e visitare gli spazi dedicati alla presa in carico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Disturbi alimentari, open day al San Giuseppino