Disturbi alimentari open day al San Giuseppino
AREZZO Un pomeriggio per aprire le porte, ma soprattutto per aprire un dialogo. Domani, dalle 16 alle 19, ad Arezzo si terrà l’ Open Day del centro di diagnosi e trattamento dei disturbi del comportamento alimentare, nella struttura di San Giuseppino Sanità, in via Aurelio Saffi 33. L’iniziativa vuole offrire un momento di confronto e informazione su anoressia, bulimia e binge eating, patologie che troppo spesso restano sommerse, minimizzate da chi ne soffre e cariche di dolore per le famiglie. Durante l’Open Day sarà possibile incontrare specialisti – psichiatri, psicologi, dietisti ed educatori – pronti a rispondere alle domande di pazienti e familiari, e visitare gli spazi dedicati alla presa in carico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
