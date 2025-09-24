Distribuzione diretta farmaci dell' ospedale 2 e 3 ottobre chiuso per inventario

Si avvisano gli utenti che il servizio di Distribuzione diretta di farmaci dell’ospedale di Piacenza (nucleo antico, via Taverna 49, edificio 6 ingresso A) sarà sospeso per due giorni per consentire le operazioni di inventario.In particolare, il servizio resterà chiuso dalle 14 di giovedì 2. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

