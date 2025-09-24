Distribuzione diretta farmaci dell' ospedale 2 e 3 ottobre chiuso per inventario
Si avvisano gli utenti che il servizio di Distribuzione diretta di farmaci dell’ospedale di Piacenza (nucleo antico, via Taverna 49, edificio 6 ingresso A) sarà sospeso per due giorni per consentire le operazioni di inventario.In particolare, il servizio resterà chiuso dalle 14 di giovedì 2. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: distribuzione - diretta
La Fondazione Lions LCIF rappresenta una garanzia di celerità nei soccorsi, di concretezza, nella distribuzione diretta degli aiuti e di certezza nei risultati. Di fronte a una situazione internazionale che vede molte popolazioni afflitte dalle spaventose consegue - facebook.com Vai su Facebook
Distribuzione diretta farmaci dell'ospedale, 2 e 3 ottobre chiuso per inventario; Cambia l'orario di apertura per la Distribuzione diretta farmaci; Distribuzione diretta dei farmaci, da lunedì nuovo punto a piazzale Milano.
Farmaci h24 con i locker intelligenti: addio code in ospedale - Locker farmaceutici e piattaforme digitali rendono la distribuzione diretta più efficiente, sicura e vicina ai pazienti. Secondo agendadigitale.eu
Distribuzione diretta farmaci, servizio sospeso a Piacenza il 2 e il 3 ottobre - Il servizio di Distribuzione diretta di farmaci dell’ospedale di Piacenza (nucleo antico, via Taverna 49, edificio 6 ingresso A) sarà sospeso per due ... Riporta piacenzasera.it