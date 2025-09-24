Distretto al bivio | è l’ora di agire | Aggregazioni e strategia comune
C’è un’istantanea che fotografa lo stato di salute del distretto tessile pratese. E’ l’indagine "Perimetro reale", commissionata da Pratofutura per i suoi primi 40 anni in collaborazione con Confindustria Toscana Nord, Pin e Comune di Prato finalizzata a comprendere qual è il vero sentiment degli imprenditori tessili della città di Malaparte. Un progetto che è stato fortemente voluto dal presidente in carica Marco Ranaldo, secondo il quale è necessario capire a che punto è, dove sta andando e quali sono le aspirazioni del mondo imprenditoriale e della filiera tessile nel contesto globalizzato del XXI secolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Il distretto bellunese dell'occhialeria, simbolo di eccellenza e creatività, si trova davanti a un bivio storico. La globalizzazione dei marchi, le acquisizioni estere e l'arrivo di nuove tecnologie mettono alla prova un modello che per decenni ha garantito leadershi
Il distretto al bivio: "Generazioni a dialogo e nuove competenze. Così Prato riparte" - Ci sono alcuni dati che mi hanno particolarmente colpito nell'indagine 'Perimetro reale' promossa da Pratofutura con cui scattare una istantanea del distretto: prima di tutto il fatto che più del 25% ...