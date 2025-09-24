Dissi no a Brando e Delon Tutti gli amori

Icona indiscussa del cinema italiano e internazionale, scomparsa all’età di 87 anni, Claudia Cardinale ha sempre vissuto una vita fuori dagli schemi. Attrice di rara bellezza e talento, è stata anche una donna capace di scegliere con determinazione il proprio destino, sia sul piano professionale che personale. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Claudia si è raccontata con una sincerità che ha sorpreso molti, soprattutto per quanto riguarda la sua vita sentimentale, fatta di amori reali, rifiuti celebri e voci infondate. Nata in Tunisia, Claudia ha sempre sentito forte il legame con l’Italia, nonostante abbia vissuto a lungo anche in Francia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Dissi no a Brando e Delon". Tutti gli amori

In questa notizia si parla di: dissi - brando

Cardinale: «Dissi no a Brando e Delon. Su me e Chirac voci false. A Patrick avrei dovuto dire prima che era mio figlio, non mio fratello» - X Vai su X

Siamo al Teatro Litta di Milano per il Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo. Con Marco Brando e Marialuisa Miraglia presentiamo C’È CHI DISSE NO. LA RESISTENZA DEGLI INTERNATI MILITARI ITALIANI, prodotto da 3D Produzioni in - facebook.com Vai su Facebook

Claudia Cardinale, la sua vita in un'intervista: «Dissi no a Brando e Delon. Su me e Chirac voci false. A Patrick avrei dovuto dire prima che era mio figlio, non mio fratello»; Claudia Cardinale: “Dissi no a a Delon, Brando, Mastroianni”; Claudia Cardinale: Dissi no a Brando, Delon, Mastroianni. Monica Vitti? Difficile lavorare con lei.

"Dissi no a Brando e Delon". Tutti gli amori di Claudia Cardinale - Claudia Cardinale, icona del cinema italiano, ha vissuto una vita sentimentale intensa ma sempre guidata dalla volontà di essere libera e indipendente ... Scrive msn.com

Claudia Cardinale, la sua vita in un'intervista: «Dissi no a Brando e Delon. Su me e Chirac voci false. A Patrick avrei dovuto dire prima che era mio figlio, non mio fratello» - Claudia Cardinale, l'attrice scomparsa a 87 anni, aveva rilasciato questa intervista in cui raccontava: «Una relazione con Chirac? Segnala msn.com