Sono arrivati verso le 7.30 e hanno incatenato i cinque ingressi degli altrettanti blocchi in cui si articola il liceo Copernico. Via Garavaglia, lunedì mattina, giorno dello sciopero pro Gaza. Loro sono alcuni copernicani che volevano impedire ai compagni di entrare a lezione. Serrato i blocchi, libero l’accesso dal garage da cui sono entrati i primi collaboratori scolastici seguiti dal personale della segreteria e dai docenti che non hanno fatto sciopero. Il peggio è accaduto fuori. "Non si sa se nostri studenti o esterni – spiega la preside Claudia Giaquinto – hanno spostato due cassonetti dell’immondizia (foto) davanti alla scuola e in uno dei due vi hanno gettato dei fumogeni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Disordini al Copernico, incatenati gli ingressi e bengala sui cassonetti. Indagano i carabinieri