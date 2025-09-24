Discordia armonia e altri stati d’animo è il nuovo album di Mecna

Milano, 24 set. (askanews) – Mecna, uno degli artisti più riconoscibili della scena rap italiana, annuncia oggi “Discordia, armonia e altri stati d’animo”, il nuovo album fuori ovunque il 24 ottobre per EMI Records ItalyUniversal Music Italia, accompagnato da una copertina scattata dal fotografo Piero Percoco e da due cover alternative: ognuna di esse rappresenta uno stato d’animo diverso e le molteplici sfaccettature dell’artista. Il disco è già disponibile in pre-order a questo link nei formati fisici LP Cover 1, LP Cover 2 autografato, CD Cover 3, CD Cover 2 autografato, assieme anche al vinile 10 pollici di “Introspezione”, l’EP uscito lo scorso luglio e ancora mai stampato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

