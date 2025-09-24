Discordia armonia e altri stati d’animo è il nuovo album di Mecna

Milano, 24 set. (askanews) – Mecna, uno degli artisti più riconoscibili della scena rap italiana, annuncia oggi “Discordia, armonia e altri stati d’animo”, il nuovo album fuori ovunque il 24 ottobre per EMI Records ItalyUniversal Music Italia, accompagnato da una copertina scattata dal fotografo Piero Percoco e da due cover alternative: ognuna di esse rappresenta uno stato d’animo diverso e le molteplici sfaccettature dell’artista. Il disco è già disponibile in pre-order a questo link nei formati fisici LP Cover 1, LP Cover 2 autografato, CD Cover 3, CD Cover 2 autografato, assieme anche al vinile 10 pollici di “Introspezione”, l’EP uscito lo scorso luglio e ancora mai stampato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: discordia - armonia

#VoceEDelizia Nel disordine, trova la semplicità. Nella discordia trova armonia. Nel mezzo delle difficoltà, trova l'opportunità. Albert Einstein @PaolaToogoodxme #Buongiorno Giuseppe Baldini - X Vai su X

"Se dei miseri avidi di trarre profitto personale si avventano sul bene pubblico, con tutte le intenzioni di doverne strappare il proprio tornaconto, non sarà possibile avere una Città ben governata, in quanto, essendo il potere oggetto di discordia, una guerra fratr - facebook.com Vai su Facebook

“Discordia, armonia e altri stati d’animo” è il nuovo album di Mecna - (askanews) – Mecna, uno degli artisti più riconoscibili della scena rap italiana, annuncia oggi “Discordia, armonia e altri stati d’animo”, il nuovo album fuori ovunque il 24 ottobre p ... Riporta askanews.it