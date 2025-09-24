Disco party 70-80-90 con i Gladys & Gentlemen al Bordeline

Venerdì 17 ottobre, seconda data del tour invernale dei Gladys & Gentlemen che si esibiranno al Borderline Club Pisa, per una serata di puro divertimento che vi farà scatenare, viaggiare e rivivere il mondo della Discomusic degli anni '70-'80 e '90 con i brani più significativi di quegli anni e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it