Disco party 70-80-90 con i Gladys & Gentlemen al Bordeline
Venerdì 17 ottobre, seconda data del tour invernale dei Gladys & Gentlemen che si esibiranno al Borderline Club Pisa, per una serata di puro divertimento che vi farà scatenare, viaggiare e rivivere il mondo della Discomusic degli anni '70-'80 e '90 con i brani più significativi di quegli anni e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: disco - party
Disco Party con i Gladys & Gentlemen ad Asciano
Sabato 27 Settembre 2025 | Il sabato sera sul lago... in Musica! - (Evento confermato anche in caso di maltempo) LA CENA SPETTACOLO & DJ SET DISCO PARTY Dress Code: Elegante dalle 19 L'APERITIVO - facebook.com Vai su Facebook
Disco party 70-80-90 con i Gladys & Gentlemen al Bordeline; A Baiso “Disco Party 70 – 80”; Disco Inferno Live & DJ Party - Giovinazzo.
Disco party 70-80-90 con i Gladys & Gentlemen al Bordeline - Venerdì 17 ottobre, seconda data del tour invernale dei Gladys & Gentlemen che si esibiranno al Borderline Club Pisa, per una serata di puro divertimento che vi farà scatenare, viaggiare e rivivere il ... pisatoday.it scrive
"Disco Inferno": lo storico party anni '70-'80 di Vicenza al "Gilda Music Hall" - Venerdì 10 febbraio dalle 23 alle 4 la discoteca "Gilda Music Hall" di Vicenza in via del Commercio 24 (zona industriale - Come scrive vicenzatoday.it