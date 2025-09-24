È stata discussa questa mattina, davanti ai giudici della Corte d'Assise d'Appello di Milano, la perizia psichiatrica che ha confermato la piena capacità di intendere e volere di Alessia Pifferi, la donna che lasciò morire di stenti la figlioletta di 18 mesi, dopo averla abbandonata per sei giorni in un appartamento a Ponte Lambro, alla periferia del capoluogo lombardo. I consulenti della procura - lo psichiatra Giacomo Francesco Filippini, la professoressa di Neuropsicologia e scienze cognitive dell'Università Bicocca Nadia Bolognini e lo specialista in Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza Stefano Benzon - sono stati convocati in aula per spiegare l'esito della loro consulenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

"Disarmonia emotiva" ma "piena capacità". La perizia che inchioda Pifferi