Disarmonia emotiva ma piena capacità La perizia che inchioda Pifferi

Iltempo.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata discussa questa mattina, davanti ai giudici della Corte d'Assise d'Appello di Milano, la perizia psichiatrica che ha confermato la piena capacità di intendere e volere di Alessia Pifferi, la donna che lasciò morire di stenti la figlioletta di 18 mesi, dopo averla abbandonata per sei giorni in un appartamento a Ponte Lambro, alla periferia del capoluogo lombardo. I consulenti della procura - lo psichiatra Giacomo Francesco Filippini, la professoressa di Neuropsicologia e scienze cognitive dell'Università Bicocca Nadia Bolognini e lo specialista in Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza Stefano Benzon - sono stati convocati in aula per spiegare l'esito della loro consulenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

