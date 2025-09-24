Disarmo nucleare i monumenti di Modena e provincia si tingono di rosso

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione totale delle armi nucleari, prevista per il 26 settembre 2025, la Croce Rossa Italiana (CRI) insieme all’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) rinnova il proprio impegno in una campagna nazionale di sensibilizzazione volta a. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: disarmo - nucleare

Hiroshima, 80 anni dopo: cerimonia nel segno della memoria e dell’impegno per il disarmo nucleare

Continua a crescere il numero delle città Italiane che hanno deciso di sostenere l'Appello della International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) per il #DisarmoNucleare e a sostegno del Trattato #TPNW! Con le recenti adesioni della città di Corato - facebook.com Vai su Facebook

Videogiornale diocesano 341 -l 17 settembre 2025 1) I pellegrini umbri incontrano il Papa 2) La fratellanza e la famiglia al centro del Piano pastorale 3) In libreria il nuovo libero del vescovo Sorrentino 4) Appello per riattivare il disarmo nucleare - X Vai su X

Disarmo nucleare, i monumenti di Modena e provincia si tingono di rosso.

Università Lumsa: il monito di Hiroshima, impegno per un futuro di pace e disarmo nucleare. Prossimo incontro il 15 settembre ad Assisi - I rappresentanti delle associazioni cristiane firmatari dell’iniziativa si sono dati appuntamento ieri a Roma per rilanciare l’impegno “per il disarmo e la conversione nucleare” presso l’Università ... Come scrive agensir.it