Disability Pride manifestazione per celebrare la diversità e i diritti delle persone con disabilità

BRINDISI - Una nuova, importante iniziativa di inclusione e sensibilizzazione fa il suo debutto nella città di Brindisi: il "Disability Pride", una manifestazione che si terrà per la prima volta a Brindisi sabato 11 ottobre 2025, con l'obiettivo di celebrare la diversità e i diritti delle persone. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Disability Pride Month: che cos’è e perché l’Italia ha deciso di celebrarlo a settembre (e non a luglio)

Tutto pronto per la terza edizione del Disability Pride Palermo

Sarà a Firenze il Disability Pride Toscana 2025

Il Disability Pride Toscana accompagnerà la terza edizione de “Lo Spino – Leggende in Salita” - Arezzo, 24 settembre 2025 – Oltre alla presenza di tre vincitori della cronoscalata (Franco Cinelli, David Baldi e Denny Zardo), la terza edizione de “Lo Spino – Leggende in Salita”, in programma ... Riporta msn.com

A Firenze il primo Disability Pride della Toscana - Il Disability Pride Toscana è coordinato dalla Rete Uniti non Ultimi, ha il patrocinio, tra gli altri, del Comune di Firenze e della Regione Toscana. Secondo 055firenze.it