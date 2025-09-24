Diritti di topolino | la causa disney e la sua apertura al pubblico dominio

Jumptheshark.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il panorama legale delle proprietà intellettuali di Disney si sta evolvendo in modo significativo, con un focus particolare sulla gestione del personaggio di Mickey Mouse. Recentemente, la società ha avviato azioni legali per tutelare i propri diritti anche su versioni storiche del famoso topo animate, che sono entrate nel pubblico dominio. Questo articolo analizza le implicazioni di tali controversie e il contesto attuale riguardante l’uso della figura di Mickey Mouse dopo la scadenza dei diritti d’autore. la questione legale su steamboat willie e disney. il debutto di steamboat willie e il suo ingresso nel pubblico dominio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

diritti di topolino la causa disney e la sua apertura al pubblico dominio

© Jumptheshark.it - Diritti di topolino: la causa disney e la sua apertura al pubblico dominio

In questa notizia si parla di: diritti - topolino

Perché Disney ha fatto causa a una società di gioielli di Hong Kong?; Oceania: Disney vince sul copyright, ma è ancora in causa per 10 miliardi di dollari per il sequel; Ecco perchè la Disney perderà per sempre il suo Topolino.

Topolino, Charlie Chaplin e le canzoni di Marilyn: tutti liberi dal copyright. Disney perde i diritti - Dopo quasi un secolo, dal primo gennaio 2024 la Walt Disney perderà i diritti di copyright su Topolino e Minnie le cui fisionomie diventano di pubblico dominio. ilgazzettino.it scrive

Disney fa causa a un'azienda di Hong Kong per gioielli a tema Topolino: "Violati i nostri marchi" - Disney porta in tribunale Red Earth Group per la "Mickey 1928 Collection": gioielli ispirati a Topolino accusati di sfruttare illegalmente il marchio della casa di Topolino. Lo riporta it.euronews.com

Cerca Video su questo argomento: Diritti Topolino Causa Disney