Diritti di topolino | la causa disney e la sua apertura al pubblico dominio
Il panorama legale delle proprietà intellettuali di Disney si sta evolvendo in modo significativo, con un focus particolare sulla gestione del personaggio di Mickey Mouse. Recentemente, la società ha avviato azioni legali per tutelare i propri diritti anche su versioni storiche del famoso topo animate, che sono entrate nel pubblico dominio. Questo articolo analizza le implicazioni di tali controversie e il contesto attuale riguardante l’uso della figura di Mickey Mouse dopo la scadenza dei diritti d’autore. la questione legale su steamboat willie e disney. il debutto di steamboat willie e il suo ingresso nel pubblico dominio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: diritti - topolino
* NUOVA RECENSIONE * Topolino 3639 (link nei commenti) "Lord Volpeker. O Bo, che dir si voglia. È lui il protagonista assoluto del nuovo kolossal di Casty, che si conclude felicemente su Topolino 3639. Già la copertina di Corrado Mastantuono, la prima le - facebook.com Vai su Facebook
Perché Disney ha fatto causa a una società di gioielli di Hong Kong?; Oceania: Disney vince sul copyright, ma è ancora in causa per 10 miliardi di dollari per il sequel; Ecco perchè la Disney perderà per sempre il suo Topolino.
Topolino, Charlie Chaplin e le canzoni di Marilyn: tutti liberi dal copyright. Disney perde i diritti - Dopo quasi un secolo, dal primo gennaio 2024 la Walt Disney perderà i diritti di copyright su Topolino e Minnie le cui fisionomie diventano di pubblico dominio. ilgazzettino.it scrive
Disney fa causa a un'azienda di Hong Kong per gioielli a tema Topolino: "Violati i nostri marchi" - Disney porta in tribunale Red Earth Group per la "Mickey 1928 Collection": gioielli ispirati a Topolino accusati di sfruttare illegalmente il marchio della casa di Topolino. Lo riporta it.euronews.com