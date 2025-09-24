Dirigenti scolastici nuovo master dell’università eCampus | come diventare protagonista del cambiamento nella scuola italiana

L'Università eCampus presenta il nuovo master di II livello "Il dirigente scolastico: funzioni, competenze e responsabilità nel sistema scolastico italiano", pensato per chi è già Dirigente Scolastico o per chi aspira a diventarlo, con l'obiettivo di guidare la scuola italiana verso l'innovazione e l'eccellenza.

La scuola che rinasce a settembre: i dirigenti scolastici protagonisti di un nuovo inizio - Ogni anno scolastico si apre con rituali che hanno il sapore dell’attesa e della speranza: gli studenti tornano nelle aule, i docenti si preparano a nuove sfide didattiche, i genitori accompagnano i f ... Scrive orizzontescuola.it

Leadership leggera per prof e dirigenti scolastici, master a Imt - La valutazione formativa e mite al posto di quella giudicante, la spinta leggera in sostituzione della cultura 'carota e bastone', procedure semplificate al posto di quelle altamente burocratizzate. Segnala ansa.it