DIRETTA Europa League Nizza-Roma 0-0 | Iniziato il secondo tempo | Gasperini si gioca la carta Pellegrini LIVE

Calciomercato.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esordio stagionale in Europa League per i giallorossi di mister Gasperini: trasferta francese per i capitolini È tempo di tornare in campo in Europa anche per la rinnovata Roma che, per la prima giornata della fase a campionato dell’ Europa League, vola in Francia per affrontare il Nizza. Gasperini (LaPresse) – Calciomercato.it I padroni di casa, guidati in panchina dall’allenatore Franck Haise, arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta netta patita sul campo del Brest, 4-1 il risultato finale, la terza nelle cinque partite della Ligue 1 disputate fino a questo momento. Sei punti in classifica per i transalpini. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

diretta europa league nizza roma 0 0 iniziato il secondo tempo gasperini si gioca la carta pellegrini live

© Calciomercato.it - DIRETTA Europa League, Nizza-Roma 0-0 | Iniziato il secondo tempo: Gasperini si gioca la carta Pellegrini LIVE

In questa notizia si parla di: diretta - europa

Regolamento UEFA, cambia la fase ad eliminazione diretta di Champions, Europa e Conference League! Ecco le due novità per la stagione 2025/26 che interessano anche alla Juventus

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti ottava e seconda in Europa! Quinto oro per l’australiana Iffland

Dazi, Italia ed Europa umiliate da Trump? Segui la diretta con Peter Gomez e Carlo Difoggia

Nizza-Roma diretta Europa League: segui la sfida di oggi LIVE; Nizza-Roma, dove vedere la partita di Europa League in tv e streaming; Nizza - Roma (0-0) Europa League 2025.

diretta europa league nizzaEuropa League si parte: in campo Nizza-Roma. Segui la diretta WEB - Nella formazione di Gasperini rientra Wesley che ha saltato il derby a causa di problemi intestinali ... Segnala rainews.it

Nizza-Roma diretta Europa League: segui la sfida di oggi LIVE - All'Allianz Riviera i giallorossi impegnati nella gara valida per la prima giornata della Fase Campionato: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Diretta Europa League Nizza