Dipendenti comunali in stato di agitazione ecco perché

Assemblea generale dei dipendenti del Comune di Latina nella giornata di domani, 25 settembre. È stata indetta da Cgil Fp, Uil Fpl e Csa Ral, rappresentati dai segretari Vittorio Simeone, Ottavio Mariottini e Marino Marini. La necessità nasce, spiegano i sindacati, "dal gravissimo atteggiamento. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: dipendenti - comunali

Timbravano ma al lavoro non c’erano. Impieghi socialmente utili per i due dipendenti comunali

Giugliano, dipendenti comunali in stato di agitazione

Terni, il Csa Ral dopo l’incontro col sindaco sul tema dei dipendenti comunali: “Sul tavolo la nostra proposta del cambio orario”

#Oria - Dipendenti comunali scrivono al sindaco dopo l'attentato: «Siamo al suo fianco, conti sempre sul nostro impegno per comunità e legalità» - facebook.com Vai su Facebook

Dipendenti comunali in stato di agitazione, ecco perché; Porto Empedocle, stato di agitazione dei dipendenti comunali: “Promesse mai mantenute”; Dipendenti comunali in stato di agitazione contro la riorganizzazione interna a Montecatini.

Dipendenti comunali in stato di agitazione, ecco perché - È stata indetta da Cgil Fp, Uil Fpl e Csa Ral, rappresentati dai segretari Vittorio Simeone, Ottavio Mari ... latinatoday.it scrive

Proclamato lo Stato agitazione del personale del Comune di Porto Empedocle - Ritardi, mancate risposte alle sollecitazioni dei lavoratori e servizi per i cittadini a rischio: proclamato lo stato di agitazione del personale del Comune di Porto Empedocle. Come scrive scrivolibero.it