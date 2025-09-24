Diossina a Teano Coldiretti Caserta chiede alla Regione un incontro per valutare i danni
Tempo di lettura: 2 minuti Le conseguenze del rogo di Teano continuano a creare danni all’agricoltura della zona circostante. I danni da diossina sono ancora tutti da valutare e la Coldiretti Caserta chiede un incontro urgente all’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo. “Abbiamo chiesto un tavolo tecnico urgente con la presenza dell’Asl di Caserta, dell’Arpac e dei sindaci dei Comuni interessati per fare una valutazione reale delle produzioni agricole presenti nell’area interessata e stimare i danni relativi ad ogni singola produzione” spiega il presidente di Coldiretti Caserta Enrico Amico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
