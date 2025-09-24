Dimmi La Verità | Fabio Amendolara | La condanna di Ciro Grillo e la violenza sessuale secondo il Pd
Ecco #DimmiLaVerità del 24 settembre 2025. Il nostro Fabio Amendolara commenta la condanna di Ciro Grillo e dei suoi amici e la proposta del Pd sulla violenza sessuale. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: dimmi - verit
CI STAI ANCORA PENSANDO DIMMI LA VERITÀ.... È ormai finita l'estate e quanti capelli stai trovando nella spazzola ogni giorno Quanti ne vuoi perdere ancora prima di correre ai ripari? CLASS insieme a KERASTASE hanno la soluzione!! E ora la trovi - facebook.com Vai su Facebook
Ecco $DimmiLaVerità del 16 settembre 2025. Insieme al nostro @RicoAlessandro commentiamo le reazioni della sinistra all'omicidio di Charlie Kirk. $podcast di @TaralloCarlo laverita.info/rico-reazioni-… - X Vai su X
Dimmi La Verità | Fabio Amendolara | La bambina di 12 anni violentata da figli di immigrati.
Tra le pieghe del caso Claps - inchiesta di due giornalisti lucani, Fabio Amendolara e Fabrizio Di Vito, prova a far luce sui tanti misteri ancora irrisolti della vicenda. Segnala rainews.it