Dimmi La Verità | Fabio Amendolara | La condanna di Ciro Grillo e la violenza sessuale secondo il Pd

Laverita.info | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco #DimmiLaVerità del 24 settembre 2025. Il nostro Fabio Amendolara commenta la condanna di Ciro Grillo e dei suoi amici e la proposta del Pd sulla violenza sessuale. 🔗 Leggi su Laverita.info

