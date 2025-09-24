Sorprendono le dimissioni che sono arrivate a seguito della sfida persa da parte del club favorito, con Thiago Motta tra i primissimi rumors. A dir poco clamoroso quanto venuto fuori da parte del club che si stava giocando la competizione continentale, con la sconfitta che ha portato poi alla scelta dell’allenatore che ha deciso di dimettersi. La squadra che aveva pur ben figurato nell’ultimo Mondiale per Club si è ritrovata coinvolta in una situazione che ha costretto l’allenatore italo-brasiliano a salutare, come ufficializzato nel corso di questa mattinata dalla stessa società, chiamata oggi ad intervenire. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Dimissioni a sorpresa: il sogno ora è il ritorno a casa di Motta