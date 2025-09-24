Dimagrire rinunciando agli UPF | come i cibi ultraprocessati rallentano la perdita di peso
E liminare gli UPF per dimagrire di più e meglio? Uno studio clinico su Nature Medicine conferma: chi elimina i cibi ultra-processati perde il doppio del peso in sole otto settimane. Dimagrire in una settimana è possibile? Ecco 10 suggerimenti X Dimagrire non è sempre una questione di calorie. A volte basta cambiare il tipo di cibo che mettiamo nel piatto. Secondo una ricerca pubblicata su Nature Medicine nell’agosto 2025, chi ha seguito un’alimentazione priva di cibi ultra-processati (UPF) ha perso in otto settimane il doppio del peso rispetto a chi ha continuato a includerli, pur mantenendo lo stesso apporto calorico. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Dimagrire di più? Evitare i cibi ultraprocessati può essere la chiave.