Dimagrire come Mario Adinolfi | cos’è la tirzepatide il farmaco che lo sta aiutando a perdere peso

L’obesità rappresenta una sfida sanitaria globale, con implicazioni significative per la salute e il benessere degli individui. Lo sa bene Mario Adinolfi che in queste ore ha condiviso un doppio fronte di azione che sta vivendo: da un lato l’anoressia della figlia Clara, dall’altro il tentativo di perdere 48 chili prima di Natale. In particolare, Adinolfi è seguito da un’equipe medica che lo sta trattando con la tirzepatide che si sta affermando come un promettente aiuto in casi di obesità estrema. La tirzepatide è un farmaco innovativo che agisce mimando l’azione di due ormoni naturali, il GLP-1 e il GIP, coinvolti nella regolazione dell’appetito e del metabolismo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

