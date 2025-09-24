Dimagrire come Mario Adinolfi | cos’è la tirzepatide il farmaco che lo sta aiutando a perdere peso
L’obesità rappresenta una sfida sanitaria globale, con implicazioni significative per la salute e il benessere degli individui. Lo sa bene Mario Adinolfi che in queste ore ha condiviso un doppio fronte di azione che sta vivendo: da un lato l’anoressia della figlia Clara, dall’altro il tentativo di perdere 48 chili prima di Natale. In particolare, Adinolfi è seguito da un’equipe medica che lo sta trattando con la tirzepatide che si sta affermando come un promettente aiuto in casi di obesità estrema. La tirzepatide è un farmaco innovativo che agisce mimando l’azione di due ormoni naturali, il GLP-1 e il GIP, coinvolti nella regolazione dell’appetito e del metabolismo. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: dimagrire - mario
Mario Adinolfi: “Dopo i 34 Kg persi all’Isola voglio continuare a dimagrire. Fucili contro gli omosessuali? Non sono un mostro”
Mario Adinolfi passa alle «punture sulla pancia per dimagrire», la nuova fase dopo il ricovero: «Prima dose e non sono svenuto» – Il video
“Prima mi pesavo sulla piastra per bovini, ora mi sta larga anche la fede nuziale”: Mario Adinolfi continua a dimagrire, ecco quanti chili ha perso
Dott. Mario Nocera Nutrirsiconcoscienza - facebook.com Vai su Facebook
Mario Adinolfi e la figlia Clara: la promessa che li unisce nella lotta ai disturbi alimentari - Mario Adinolfi ha legato la sua scelta di dimagrire a una promessa alla figlia Clara, che affronta l’anoressia. Come scrive alfemminile.com
Mario Adinolfi: dimagrirò per mia figlia anoressica - La sfida di Mario Adinolfi contro l’obesità si intreccia con la battaglia della figlia anoressica: percorso comune di resistenza e speranza ... Lo riporta iodonna.it