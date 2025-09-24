L’agenzia di digital publishing e consulenza artistica Digital Noises ha preso parte, in qualità di protagonista, allo YouTube Camp, l’esclusivo forum internazionale tenutosi presso la sede di Google France a Parigi e promosso dai co-fondatori di Google, Larry Page e Sergey Brin. L’evento, riservato a un numero selezionato di realtà d’eccellenza provenienti da tutta Europa, si è configurato come un’importante piattaforma di confronto sui principali temi che stanno plasmando il futuro globale, tra cui intelligenza artificiale, cambiamento climatico, geopolitica e filantropia. Un confronto internazionale sul futuro della tecnologia e del digitale allo YouTube Camp. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Digital Noises protagonista al YouTube Camp di Parigi: innovazione e AI al centro del confronto