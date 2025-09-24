Difesa e spazio l’Europa al bivio del riarmo | tra sovranità industriale finanza strategica e sfida dell’autonomia tecnologica
Difesa e spazio non sono più settori riservati agli addetti ai lavori, ma il cuore pulsante di una nuova architettura geopolitica ed economica. La partita si gioca oggi, e non concede rinvii. Senza una visione comune, strumenti di investimento adeguati e una cabina di regia europea forte, l’Europa r. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: difesa - spazio
Pavard Inter, ora è lui il candidato principale a liberare spazio in difesa! La valutazione fatta dal club
Spazio: Cina svela progetti per difesa dagli asteroidi e utilizzo risorse, facendo appello alla collaborazione
Il progetto migliore l’ha voluto Donald : difesa nello Spazio
Il ministero della Difesa russo ha negato che tre Mig russi abbiano violato lo spazio aereo estone. "La rotta di volo si trovava sulle acque neutrali del Mar Baltico" ha detto il ministero citato dalla Tass. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Agli Stati generali della Difesa, dello Spazio e della Cybersecurity, le maggiori agenzie, istituzioni e imprese d'Europa hanno parlato di forze e investimenti necessari per mettere in sicurezza il futuro - X Vai su X