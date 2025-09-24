Difesa e spazio l’Europa al bivio del riarmo | tra sovranità industriale finanza strategica e sfida dell’autonomia tecnologica

Ilgiornaleditalia.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Difesa e spazio non sono più settori riservati agli addetti ai lavori, ma il cuore pulsante di una nuova architettura geopolitica ed economica. La partita si gioca oggi, e non concede rinvii. Senza una visione comune, strumenti di investimento adeguati e una cabina di regia europea forte, l’Europa r. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

difesa e spazio l8217europa al bivio del riarmo tra sovranit224 industriale finanza strategica e sfida dell8217autonomia tecnologica

© Ilgiornaleditalia.it - Difesa e spazio, l’Europa al bivio del riarmo: tra sovranità industriale, finanza strategica e sfida dell’autonomia tecnologica

In questa notizia si parla di: difesa - spazio

Pavard Inter, ora è lui il candidato principale a liberare spazio in difesa! La valutazione fatta dal club

Spazio: Cina svela progetti per difesa dagli asteroidi e utilizzo risorse, facendo appello alla collaborazione

Il progetto migliore l’ha voluto Donald : difesa nello Spazio

Cerca Video su questo argomento: Difesa Spazio L8217europa Bivio