Diesel trasforma Milano in un gioco urbano con 55 uova di moda
Milano si è riscoperta in un grande campo da gioco grazie a Diesel: la moda esce dagli showroom e si nasconde in enormi uova trasparenti, pronte a essere scovate da chiunque ne abbia voglia. La caccia al tesoro invade la città Dalla Stazione Centrale ai Navigli, ogni quartiere ospita un gigantesco uovo in plexiglass che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Diesel trasforma Milano: la moda diventa una caccia al tesoro
Il 15 settembre 2025 Renzo Rosso compie 70 anni. Fondatore di Diesel e del gruppo OTB – Only The Brave, Rosso è uno degli imprenditori italiani più visionari e anticonformisti, capace di trasformare il denim in un linguaggio universale - facebook.com Vai su Facebook
