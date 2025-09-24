Milano si è riscoperta in un grande campo da gioco grazie a Diesel: la moda esce dagli showroom e si nasconde in enormi uova trasparenti, pronte a essere scovate da chiunque ne abbia voglia. La caccia al tesoro invade la città Dalla Stazione Centrale ai Navigli, ogni quartiere ospita un gigantesco uovo in plexiglass che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Diesel trasforma Milano in un gioco urbano con 55 uova di moda