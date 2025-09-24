Diego Lopez Juventus occhi puntati sull’ex Lens per il ruolo di nuovo ds | possibile testa a testa con l’altro grande obiettivo Ultime

24 set 2025

Diego Lopez Juventus, il suo nome è stato accostato ai bianconeri: Comolli lo conosce e ne apprezza la rete di contatti a livello globale. Se la pista che porta a Marco Ottolini rappresenta la continuità e la conoscenza dell’ambiente, l’alternativa per il ruolo di nuovo Direttore Sportivo della Juventus ha un sapore decisamente più internazionale. Il secondo profilo che  Damien Comolli  sta valutando con grande attenzione è infatti quello dello spagnolo  Diego Lopez, dirigente reduce dall’esperienza in  Francia  con il  Lens. Un nome forse meno noto al grande pubblico italiano, ma molto apprezzato a livello europeo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

