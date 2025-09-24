Didacta Italia 2025 edizione trentina | dal 22 al 24 ottobre a Riva del Garda in programma 154 eventi formativi NOTA
Dal 22 al 24 ottobre prossimi, i padiglioni fieristici di Riva del Garda ospiteranno per la prima volta l’edizione trentina di Didacta Italia. Una scelta che non è solo logistica, ma che chiama in causa la specificità dei contesti educativi montani, portando l’evento a misurarsi con questioni legate ai territori. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Didacta Trentino 2025 nel segno dei Laboratori 4.0 - MTM Project porta a Didacta Trentino 2025 19 laboratori immersivi basati su AI, VR e AR per avvicinare la scuola all’Industria 4. Da bitmat.it
Il PD: "La fiera Didacta è un Vasco 2". Gerosa: "Grande opportunità" - La consigliera provinciale Parolari contesta il finanziamento della Provincia all'evento "Didacta Italia" in programma a Riva del Garda dal 22 al 24 ottobre: "Coperte agli organizzatori tutte le spese ... Lo riporta rainews.it