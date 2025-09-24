Diceva alla figlia di 11 anni | Sei grassa susciti repulsione Padre condannato

"Cicciona, fai schifo. Susciti repulsione in me e in chi ti guarda". Sono alcuni degli insulti che una bambina di 11 anni si sentiva rivolgere dal padre, nei confronti del quale la Cassazione ha confermato la condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Venezia.Nella sentenza dello scorso 15. 🔗 Leggi su Today.it

Diceva alla figlia di 11 anni: Sei grassa, susciti repulsione. Padre condannato

La Cassazione: il body shaming in famiglia è reato. Condannato un padre che diceva «cicciona» alla figlia 11enne - «Parole come "cicciona", "brutto", "nano", "secca" possono provocare gravi conseguenze psicologiche, soprattutto se rivolte da un genitore a un figlio in età evolutiva» ... Riporta msn.com

«Cicciona, dimagrisci», padre insulta la figlia di 11 anni e viene condannato. La sentenza della Cassazione: body shaming in famiglia - Gli epiteti denigratori rivolti ai propri familiari in maniera ripetuta, anche se non si trasformano in veri e propri insulti, possono integrare il reato di maltrattamenti. Scrive ilmessaggero.it