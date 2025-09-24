Dice alla figlia 11enne | Cicciona fai schifo susciti repulsione padre condannato in Cassazione
“Cicciona mi fai schifo”. Non solo insulti alla figlia ma anche aggressioni per il suo aspetto fisico. La Cassazione ha confermato la condanna della Corte d'appello di Venezia nei confronti di un uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
