Diari dell’erborista stagione 3 confermata ma con una sorpresa

La terza stagione di The Apothecary Diaries è ufficialmente in fase di produzione, portando grande entusiasmo tra gli appassionati dell'anime. L'annuncio è arrivato subito dopo la conclusione della seconda stagione, accompagnato da un breve teaser che conferma la continuazione della saga. Sebbene questa notizia generi aspettative elevate, alcuni dettagli fondamentali restano ancora sconosciuti, lasciando i fan in attesa di ulteriori aggiornamenti. la narrazione di maomao e jinshi si sposta oltre il palazzo. Il regista Norihiko Naganuma ha concluso la stagione 2 ringraziando il pubblico e i collaboratori, sottolineando che l'ultimo episodio porta il titolo "The Beginning".

