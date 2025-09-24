Desenzano del Garda | Festa del Polo delle Emergenze

Il 27 e 28 settembre si terrà la seconda festa del Polo delle Emergenze di Desenzano del Garda. Una due giorni imperdibile per conoscere e sostenere le associazioni gardesane che si occupano di emergenze e trascorrere buon tempo in compagnia. Entrambe le giornate, durante il pomeriggio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Rugby Fest 2025 a Desenzano del Garda

27enne in giro con ascia e droga a Desenzano del Garda, provvidenziale intervento della polizia

Incidente tra auto sull’autostrada A4 tra Desenzano del Garda e Sirmione: 11 persone coinvolte e traffico in tilt

Desenzano del Garda: Festa del Polo delle Emergenze; Desenzano: l’ora della Festa del Lago; Desenzano: in programma sabato 28 settembre la Festa del Polo delle Emergenze.

Desenzano e la Festa dello Sport: eventi e attività sportive per tutti - La Festa dello Sport a Desenzano offre attività sportive per famiglie, giochi e laboratori per avvicinarsi allo sport. Da gardanotizie.it

Festa delle ACLI a Desenzano del Garda: eventi e opportunità sul lago - La Festa delle ACLI a Desenzano del Garda offre eventi sul lago per celebrare 80 anni di impegno sociale e comunitario. Riporta gardanotizie.it