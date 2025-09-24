Denuncerò chi mi minaccia | Enzo Iacchetti dopo la sfuriata a È sempre Cartabianca annuncia querele per gli haters

Enzo Iacchetti è tornato a È sempre Cartabianca dopo il duro scontro con Eyal Mizrahi, presidente dell’associazione Amici di Israele, e ha confermato di aver ricevuto minacce, alcune persino di morte, dopo avere espresso la sua ferma condanna verso Israele e il massacro compiuto ai danni dei palestinesi. L’attore sui social aveva commentato, giusto il giorno dopo l’accaduto, la sua sfuriata dicendo: “Ripeterei quello che ho detto, Mizrahi è bugiardo e ignorante “. In un ‘intervista a Fanpage.it Iacchetti ha detto di aver ingaggiato le autorità competenti per far fronte alle querele ricevute, chiarendo: “Tutte le minacce ce le ha già in mano la polizia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

