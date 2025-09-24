Dengue un caso in Versilia | scatta la disinfestazione
Viareggio, 24 settembre 2025 – Un caso di febbre dengue è stato registrato nella giornata di mercoledì 24 settembre in Versilia. Ad aver contratto la malattia infettiva tropicale è un cittadino straniero residente nel comune di Lido di Camaiore e rientrato in Italia dopo un periodo trascorso all’estero. L’uomo non sembra essere in condizioni preoccupanti. Il sindaco, Marcello Pierucci, ha firmato un’ordinanza con cui ha disposto un intervento di disinfestazione contro le zanzare in un’area circoscritta dell’entroterra di Lido di Camaiore. La disinfestazione è stata programmata per la notte di giovedì 25 settembre, dalle 4:30. 🔗 Leggi su Lanazione.it
dengue - caso
