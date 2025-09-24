Demon Slayer prepara una serie live-action per Netflix

il franchise di demon slayer si prepara a conquistare il grande schermo con una versione live-action su netflix. Il successo internazionale di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha segnato un punto di svolta nel panorama degli anime, grazie alla sua straordinaria animazione e ai personaggi profondi. Dopo il lancio del film Infinity Castle, che ha riscosso grande popolarità, si prospetta un nuovo ambizioso progetto: una trasposizione in live-action realizzata da Netflix. Questa iniziativa mira a rafforzare ulteriormente la presenza della serie nel mercato globale, puntando sulla crescente domanda di adattamenti cinematografici e televisivi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Demon Slayer prepara una serie live-action per Netflix

