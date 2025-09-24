Demna (chiamatelo così, il cognome “Gvasalia” l’ha ripudiato) esordisce alla direzione creativa di Gucci – con la presentazione a sorpresa della collezione “ La Famiglia ” e del cortometraggio The Tiger diretto da Spike Jonze e Halina Reijn – e offre un osservatorio privilegiato sul delicato equilibrio tra estetica, etica e logiche commerciali nella moda di oggi. Azzerando i propri contenuti digitali e rilanciandosi via Instagram con questa operazione, ha scelto la via della satira sociale dall’interno, popolando il brand di figure archetipiche come La Cattiva, Miss Aperitivo, L’Influencer, La Mecenate, La Contessa, Il Principino e La Principessa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Demna reinventa Gucci “La Famiglia“ del lusso fra satira sociale e festa