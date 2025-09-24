Demi Moore conquista Gucci con golden waves e toasty make up
Demi Moore, è lei la regina della festa. In quello show nello show con parterre hollywoodiano d’eccezione che è stato il debutto di Demna Gvasalia da Gucci, che mercoledì 23 settembre ha presentato La Famiglia, la sua prima collezione, alla Milano Fashion Week Primavera-Estate 2026, l’attrice statunitense ha sfoggiato tutto il suo charme, con un beauty look da red carpet, in linea con la serata. Demi Moore incanta Milano con le sue «golden waves». Primo punto a favore, come sempre, i capelli lunghissimi dell’attrice, fedele a un’immagine consolidata. Dopo il fake bob della scorsa primavera per esigenze lavorative e che aveva fatto sussultare i fan, Demi Moore non ha più replicato, anzi, ha fatto allungare ancora di più la chioma, fino a sfiorare la vita. 🔗 Leggi su Amica.it
