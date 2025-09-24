Deluso dal Milan | l’allarme Maignan è già scattato

Il momento in casa Milan si fa bollente: dall’allarme Maignan al ritorno di Leao fino al match contro il Napoli: ne abbiamo parlato a ‘Ti Amo Calciomercato’ La giornalista di ‘Radio Rossonera’ Beatrice Sarpi è intervenuta nell’ultimo episodio di ‘Ti Amo Calciomercato’, sul canale Youtube di ‘Calciomercato.it’. Al centro di tutto diversi temi che riguardano da vicino il Milan di Massimiliano Allegri: tanta carne sul fuoco. In studio i nostri Carlo Roscito e Maurizio Russo. “Deluso dal Milan”: l’allarme Maignan è scattato (LaPresse) – Calciomercato.it Si comincia da Massimiliano Allegri, dal suo ritorno a Milanello e dalle impressioni che sta dando il tecnico di Livorno ad una squadra reduce da un deludente ottavo posto l’anno scorso: “ Ero fiduciosa che Allegri facesse qualcosa di importante e mi aspettavo un suo segnale forte, ma qualcosa di simile a questi risultati no. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

