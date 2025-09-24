Del Piero racconta | I miei giocatori mi hanno cresciuto con dei valori che mi sono portato dietro per tutta la carriera Abbiamo sempre difficoltà davanti a noi ma…
Del Piero racconta la sua crescita: tutte le dichiarazioni dell’ex capitano della Juve, ecco cosa ha detto. Un bagno di folla e di affetto per una leggenda senza tempo. Alessandro Del Piero è stato l’ospite d’onore all’inaugurazione del nuovo Stadio dei Pini di Viareggio, la sua Viareggio, dove ha mosso i primi passi nel mondo del calcio giovanile. L’ex capitano della Juventus, acclamato dal pubblico, si è concesso a una riflessione profonda e intima, parlando del rapporto con i genitori, della crescita dei figli e dei valori che lo hanno guidato. SUL TORNEO DI VIAREGGIO – «Ho fatto un goal qui a Viareggio, una finale che abbiamo rigiocato con la Fiorentina». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: piero - racconta
"Gli Anni Viola", ecco il podcast che racconta la storia della gloriosa cestistica Piero Viola
Yildiz Juve, il migliore amico del talento bianconero lo racconta: «È innamorato di questo club, esultava già da bambino come Del Piero. È tutto perfetto per lui…»
Alberto Angela ricorda il padre Piero nel terzo anniversario dalla morte e racconta quel che più gli manca di lui
L’ex difensore Fabiano Santacroce racconta cosa accadde con Alex Del Piero durante un Brescia-Juventus in Serie B. Un episodio che non può dimenticare e che gli fece capire chi fosse davvero il capitano bianconero: https://fanpa.ge/ursRl - facebook.com Vai su Facebook
“Ho marcato Del Piero, oggi alleno in Champions”: Maurizio Miranda si racconta; «Vi raccontiamo com'è Alessandro Del Piero presidente della squadra americana»; Suona la chitarra all’Olimpico per la finale di Coppa Italia e festeggia con i giocatori della Juve.
Ausilio racconta cosa accadde all’Inter: “Faticavamo a pagare gli stipendi”. Poi un giocatore divorziò - Dire Piero Ausilio e Inter è praticamente la stessa cosa, visto che il 53enne dirigente sportivo milanese è da una vita negli uffici nerazzurri a tessere le fila del calciomercato, negli ultimi anni ... Riporta fanpage.it
Gian Piero Gasperini racconta l'attesa per il Derby e le sue sensazioni - Primo Derby della Capitale per Gian Piero Gasperini che da tecnico della Roma, domenica all'ora di pranzo, affronterà la Lazio allo Stadio Olimpico. Secondo msn.com