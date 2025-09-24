Del Piero racconta | I miei giocatori mi hanno cresciuto con dei valori che mi sono portato dietro per tutta la carriera Abbiamo sempre difficoltà davanti a noi ma…

Del Piero racconta la sua crescita: tutte le dichiarazioni dell’ex capitano della Juve, ecco cosa ha detto. Un bagno di folla e di affetto per una leggenda senza tempo. Alessandro Del Piero è stato l’ospite d’onore all’inaugurazione del nuovo Stadio dei Pini di Viareggio, la sua Viareggio, dove ha mosso i primi passi nel mondo del calcio giovanile. L’ex capitano della Juventus, acclamato dal pubblico, si è concesso a una riflessione profonda e intima, parlando del rapporto con i genitori, della crescita dei figli e dei valori che lo hanno guidato. SUL TORNEO DI VIAREGGIO – «Ho fatto un goal qui a Viareggio, una finale che abbiamo rigiocato con la Fiorentina». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

