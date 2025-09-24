Decoro | verso la conclusione dell' installazione dei dissuasori elettrici per volatili in Logge di Banchi
Il Comune di Pisa sta portando avanti da settimane un intervento per l’installazione di nuovi dissuasori elettrici per scacciare i volatili nelle aree di Logge di Banchi, Borgo Stretto e Borgo Largo. I lavori sono attualmente in corso e hanno un valore complessivo di circa 120mila euro. Mentre. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: decoro - verso
Un passo verso una città più pulita e un decoro urbano migliore. Il Comune di Rende ha annunciato che lunedì 22 settembre, la Rende Servizi avvierà in via sperimentale lo spazzamento automatizzato nelle principali piazze e strade del centro storico. - facebook.com Vai su Facebook
Decoro: verso la conclusione dell'installazione dei dissuasori elettrici per volatili in Logge di Banchi; Chiusura balcone in veranda, quando l’intervento fa volume e richiede permesso di costruire; Montegrotto Terme: i lavori di Viale Stazione verso la conclusione.
Il decoro del garofano - Con l’installazione ’Into the garofano’ l’artista Luce Raggi rende omaggio al decoro del garofano con un’installazione permanente collocata nella Sala Ferniani del percorso espositivo del Mic Faenza. Si legge su ilrestodelcarlino.it