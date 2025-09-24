Decine di gatti sulle piste dell'aeroporto di Fiumicino | Pericolo per aerei dal Comune disinteresse totale

L'emergenza dei gatti sulle piste dell'aeroporto di Fiumicino non è risolta. A distanza di mesi e di tavoli con Città Metropolitana, il Comune di Fiumicino non ha ancora messo a disposizione l'area individuata per la realizzazione della colonia felina dove spostarli. Resta il pericolo per felini e aerei. 🔗 Leggi su Fanpage.it

