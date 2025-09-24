Decine di gatti sulle piste dell'aeroporto di Fiumicino | Pericolo per aerei dal Comune disinteresse totale
L'emergenza dei gatti sulle piste dell'aeroporto di Fiumicino non è risolta. A distanza di mesi e di tavoli con Città Metropolitana, il Comune di Fiumicino non ha ancora messo a disposizione l'area individuata per la realizzazione della colonia felina dove spostarli. Resta il pericolo per felini e aerei. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Gatti in pista a Fiumicino, il trasloco definito ma mai avvenuto. Scatta la diffida a Adr e Comune; Gatti tra gli aerei, trovata la soluzione: “Trasferiti in area sicura”; Il problema degli 80 gatti che vivono nell'aeroporto di Fiumicino: Vanno spostati, rischiano di morire.
Il problema degli 80 gatti che vivono nell’aeroporto di Fiumicino: “Vanno spostati, rischiano di morire” - L'aeroporto di Fiumicino ha un problema: almeno ottanta gatti randagi che vivono all'interno dello scalo. Lo riporta fanpage.it