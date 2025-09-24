Decima edizione della Wellness Week tutti gli eventi organizzati da Ausl Romagna nel riminese
Salute, movimento e stili di vita sani: ecco tutti gli eventi organizzati nel riminese da Ausl Romagna in occasione della decima edizione della Wellness Week promossa dal 23 al 30 settembre da Wellness Foundation e Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio dell’Università di Bologna, dell’ufficio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
