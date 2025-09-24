Debutta l’executive Assolombarda-Icch per la comunicazione istituzionale
Il mondo del business richiede oggi una comunicazione istituzionale capace di muoversi con agilità tra stakeholder, tecnologia e reputazione. Per supportare professionisti e imprese in questa sfida, Assolombarda Servizi e International Corporate Communication Hub varano un percorso executive in “Institutional Communication & Public Affairs” che prenderà il via il 3 ottobre 2025. Una risposta concreta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: debutta - executive
Un tuffo nel 1981 Debutta Quark con Piero Angela Al cinema arriva Indiana Jones – I Predatori dell’Arca Perduta Ci lasciano Bob Marley e Rino Gaetano IBM presenta il suo primo PC Giovanni Battaglin vince il Giro d’Italia Rivivi tutti i mome - facebook.com Vai su Facebook
Klarna debutta a Wall Street a 40 dollari. Gli analisti vedono un target tra 45 e 52 dollari, ma gli scenari più ottimistici puntano a un +79%. Ecco perché. https://loom.ly/ulCUHzc di @C_Cervi - X Vai su X