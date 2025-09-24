De Zerbi squalificato per una giornata dopo la prima espulsione della sua carriera So Foot

Roberto De Zerbi dovrà scontare una giornata di squalifica effettiva e una con la condizionale. Di conseguenza, non sarà in panchina nella sfida di venerdì contro lo Strasburgo. Come riportato da So Foot, la Commissione disciplinare della Lega di calcio professionistico francese (Lfp) ha punito l’allenatore del Marsiglia dopo l’espulsione rimediata durante la partita vinta contro il Psg. La squalifica di De Zerbi:. So Foot scrive: «Come ogni settimana, la commissione disciplinare della Lfp si è riunita questo mercoledì intorno alle 18. Al centro delle discussioni c’era il caso di Roberto De Zerbi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Zerbi squalificato per una giornata dopo la prima espulsione della sua carriera (So Foot)

