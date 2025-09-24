. Le parole del tecnico. Il tecnico italiano Roberto De Zerbi ha celebrato con entusiasmo la vittoria del Marsiglia per 1-0 contro il PSG, grazie a un gol di Aguerd al quinto minuto su un errore del portiere Chevalier. Una vittoria che mancava in casa Olympique da 15 anni e che ha visto il Velodrome esplodere di gioia per i propri beniamini. De Zerbi, espulso al termine della partita, ha sottolineato l’importanza del risultato, ottenuto contro una squadra di altissimo livello, considerata una delle più competitive in Francia, e paragonabile per storia e continuità a club come il Milan di Arrigo Sacchi o il Barcellona di Guardiola. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - De Zerbi orgoglioso dopo la vittoria col PSG: «Ho scelto il Marsiglia per poterli battere! C’è una cosa che non accetto»