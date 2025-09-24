De Zerbi orgoglioso dopo la vittoria col PSG | Ho scelto il Marsiglia per poterli battere! C’è una cosa che non accetto
. Le parole del tecnico. Il tecnico italiano Roberto De Zerbi ha celebrato con entusiasmo la vittoria del Marsiglia per 1-0 contro il PSG, grazie a un gol di Aguerd al quinto minuto su un errore del portiere Chevalier. Una vittoria che mancava in casa Olympique da 15 anni e che ha visto il Velodrome esplodere di gioia per i propri beniamini. De Zerbi, espulso al termine della partita, ha sottolineato l’importanza del risultato, ottenuto contro una squadra di altissimo livello, considerata una delle più competitive in Francia, e paragonabile per storia e continuità a club come il Milan di Arrigo Sacchi o il Barcellona di Guardiola. 🔗 Leggi su Internews24.com
Nel frattempo durante la cerimonia del pallone d’oro quel demone di Roberto De Zerbi ha sconfitto Luis Enrique, premiato pochi minuti fa come miglior allenatore dell’anno, e il suo PSG, appena premiato come miglior club della scorsa stagione Ad essere de - facebook.com Vai su Facebook
