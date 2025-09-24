De Zerbi | Non accetto che una squadra vinca senza rivali da anni Voglio fermare il Psg

“La felicità sfrenata di Roberto De Zerbi, al termine del Clasico vinto contro il Psg lunedì (1-0), riflette esattamente ciò che l’allenatore del Marsiglia ha cercato di trasmettere ai suoi giocatori prima della partita: voglia, grande grinta e la sensazione di disputare un match speciale, che va oltre una semplice giornata di Ligue 1” — apre così l’articolo L’Equipe. «Sono venuto qui per il Vélodrome e per battere il Psg, la squadra più potente, che vince senza rivali da anni, cosa che non accetto nella mia filosofia», ha riassunto De Zerbi, sempre attento a coltivare il legame con gli ultras e il sale delle rivalità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Zerbi: «Non accetto che una squadra vinca senza rivali da anni. Voglio fermare il Psg»

Nel finale di Real Madrid-Marsiglia sul risultato di 1-1, l'arbitro ha assegnato il secondo calcio di rigore della partita ai padroni di casa a causa di un tocco di mano di Medina. L'episodio è stato contestato non solo da De Zerbi ma anche da Medhi Benatia. ? - facebook.com Vai su Facebook

