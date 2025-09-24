De Zerbi | Non accetto che una squadra vinca senza rivali da anni Voglio fermare il Psg

Ilnapolista.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La felicità sfrenata di Roberto De Zerbi, al termine del Clasico vinto contro il Psg lunedì (1-0), riflette esattamente ciò che l’allenatore del Marsiglia ha cercato di trasmettere ai suoi giocatori prima della partita: voglia, grande grinta e la sensazione di disputare un match speciale, che va oltre una semplice giornata di Ligue 1”   — apre così l’articolo L’Equipe. «Sono venuto qui per il Vélodrome e per battere il Psg, la squadra più potente, che vince senza rivali da anni, cosa che non accetto nella mia filosofia», ha riassunto De Zerbi, sempre attento a coltivare il legame con gli ultras e il sale delle rivalità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

de zerbi non accetto che una squadra vinca senza rivali da anni voglio fermare il psg

© Ilnapolista.it - De Zerbi: «Non accetto che una squadra vinca senza rivali da anni. Voglio fermare il Psg»

In questa notizia si parla di: zerbi - accetto

De Zerbi: “Ho accettato l’OM anche per battere il Psg. Loro più forti e questo non lo accetto”; De Zerbi: Io al Marsiglia per battere il potere e l'autorità del Psg; De Zerbi: “PSG? stanno lasciando il segno come aveva fatto il Milan di Sacchi”.

de zerbi accetto squadraDe Zerbi: “Ho accettato l’OM anche per battere il Psg. Loro più forti e questo non lo accetto” - 0 del suo OM sulla squadra di Luis Enrique, grazie a un gol di Aguerd su un errore del portiere ... Lo riporta msn.com

de zerbi accetto squadraDe Zerbi: "Io al Marsiglia per battere il potere e l'autorità del Psg" - Il tecnico italiano ha parlato a seguito della vittoria che mancava ormai da 15 anni contro il club parigino, analizzando i prossimi impegni del club ... Riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: De Zerbi Accetto Squadra