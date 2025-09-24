De Zerbi arruffapopolo dice che non sopporta il potere | se Al Khelaifi lo chiama al Psg che fa non va? Damascelli

Il Marsiglia ha vinto il Clasico della Ligue 1 per 1-0 contro il Psg. Il tecnico Roberto De Zerbi può iniziare a scrivere una nuova pagina di storia del club del sud della Francia. De Zerbi e il ruolo di “arruffapopolo”. Scrive Tony Damascelli su Il Giornale: « Una delle ragioni per cui sono venuto qui è battere il Psg. Loro rappresentano il potere, e io il potere non lo sopporto». Coluche De Zerbi ha battuto i campioni d’Europa, ha infiammato la gente di Marsiglia, già bollente di suo, è il nuovo idolo del tifo ultrà, la frase da arruffapopolo rientra nel personaggio, l’allenatore ha scelto la terra della ribellione, il club di proprietà di Frank McCourt che ha un patrimonio personale di 1 miliardo e quattrocento milioni di dollari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

