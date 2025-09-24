De Zerbi arruffapopolo dice che non sopporta il potere | se Al Khelaifi lo chiama al Psg che fa non va? Damascelli

Ilnapolista.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Marsiglia ha vinto il Clasico della Ligue 1 per 1-0 contro il Psg. Il tecnico Roberto De Zerbi può iniziare a scrivere una nuova pagina di storia del club del sud della Francia. De Zerbi e il ruolo di “arruffapopolo”. Scrive Tony Damascelli su Il Giornale: « Una delle ragioni per cui sono venuto qui è battere il Psg. Loro rappresentano il potere, e io il potere non lo sopporto». Coluche De Zerbi ha battuto i campioni d’Europa, ha infiammato la gente di Marsiglia, già bollente di suo, è il nuovo idolo del tifo ultrà, la frase da arruffapopolo rientra nel personaggio, l’allenatore ha scelto la terra della ribellione, il club di proprietà di Frank McCourt che ha un patrimonio personale di 1 miliardo e quattrocento milioni di dollari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

de zerbi arruffapopolo dice che non sopporta il potere se al khelaifi lo chiama al psg che fa non va damascelli

© Ilnapolista.it - De Zerbi “arruffapopolo”, dice che non sopporta il potere: se Al Khelaifi lo chiama al Psg che fa, non va? (Damascelli)

In questa notizia si parla di: zerbi - arruffapopolo

De Zerbi batte il Psg e fa l'arruffapopolo.

de zerbi arruffapopolo diceDe Zerbi “arruffapopolo”, dice che non sopporta il potere: se Al Khelaifi lo chiama al Psg che fa, non va? (Damascelli) - Il Marsiglia di Roberto De Zerbi ha vinto il Clasico della Ligue 1 per 1- Segnala ilnapolista.it

de zerbi arruffapopolo diceDe Zerbi batte il Psg e fa l'arruffapopolo - Coluche De Zerbi ha battuto i campioni d'Europa, ha infiammato la gente di M ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: De Zerbi Arruffapopolo Dice