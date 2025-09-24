De Laurentiis | Vorrei avere a Napoli la casa che ho a Roma ma non si può fare mi vengono a scrivere sotto

Alla presentazione del nuovo film sul quarto scudetto del Napoli andata in scena stamattina al cinema Metropolitan, arrivano ulteriori dichiarazioni da parte di Aurelio De Laurentiis. A seguire quanto dichiarato, in particolare sul suo desiderio di avere un casa nel capoluogo campano. Le parole di De Laurentiis. «Se potessi avere la stessa casa che ho a Roma a Napoli, lo farei subito. Solo che a Napoli non si può fare perché poi mi vengono a scrivere di tutto sotto. Ho visto quello che hanno combinato al povero Ferlaino». Questo, invece, un estratto di altre sue dichiarazioni sempre di oggi. «Ci sarà una continuazione, stanno già girando un nuovo film sul Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Laurentiis: «Vorrei avere a Napoli la casa che ho a Roma ma non si può fare, mi vengono a scrivere sotto»

