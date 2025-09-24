De Laurentiis presenta AG4IN | il film dello scudetto Napoli-Conte

De Laurentiis show: “Nuovo film in lavorazione, ma Napoli è una città matrigna”. Un fiume in piena, come sempre. Alla presentazione del film sul quarto scudetto, “ AG4IN “, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non si limita a parlare del passato, ma lancia bombe sul futuro e si lascia andare a uno sfogo amaro sulla città. L’Annuncio a Sorpresa: “Stiamo già girando il nuovo film”. La notizia più clamorosa arriva subito. Il progetto cinematografico non si ferma. “Stiamo già girando le scene di questa stagione, ci sarà una continuazione”, ha annunciato il presidente. Un’idea ambiziosa, che racconterà la nuova stagione con la Champions League, con l’intenzione di entrare anche negli spogliatoi avversari. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

