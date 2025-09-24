De Laurentiis presenta AG4IN | il film dello scudetto Napoli-Conte
De Laurentiis show: “Nuovo film in lavorazione, ma Napoli è una città matrigna”. Un fiume in piena, come sempre. Alla presentazione del film sul quarto scudetto, “ AG4IN “, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non si limita a parlare del passato, ma lancia bombe sul futuro e si lascia andare a uno sfogo amaro sulla città. L’Annuncio a Sorpresa: “Stiamo già girando il nuovo film”. La notizia più clamorosa arriva subito. Il progetto cinematografico non si ferma. “Stiamo già girando le scene di questa stagione, ci sarà una continuazione”, ha annunciato il presidente. Un’idea ambiziosa, che racconterà la nuova stagione con la Champions League, con l’intenzione di entrare anche negli spogliatoi avversari. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
In questa notizia si parla di: laurentiis - presenta
UFFICIALE – De Laurentiis presenta il nuovo calciatore azzurro: l’annuncio
De Laurentiis presenta “AG4AIN”: il film sul quarto scudetto nei cinema dal 24 settembre
“La storia del Napoli non si ferma qui”: De Laurentiis presenta il film sul quarto scudetto azzurro
Dopo l'esperimento emozionante con la pellicola dedicata alla cavalcata di Luciano Spalletti, Aurelio De Laurentiis rilancia e presenta "AG4IN", il nuovo film che racconta il trionfo azzurro nello scorso campionato, questa volta con Antonio Conte protagonista a - facebook.com Vai su Facebook
Anche Aurelio De Laurentiis presente a Manchester: il presidente e la sua famiglia lasciano l'hotel e si dirigono al pranzo UEFA con i dirigente del City #SSCNapoli #DeLaurentiis #CityNapoli - X Vai su X
Napoli, De Laurentiis presenta il film sul quarto Scudetto: Suspense fino all'ultima partita; Buongiorno infortunato contro il Milan, il difensore rientrerà dopo la sosta. De Laurentiis presenta AG4IN, il film del quarto scudetto; Napoli, esce AG4IN, il film dedicato al quarto scudetto. De Laurentiis: Ci auguriamo altri successi, continueremo col racconto.
Buongiorno infortunato contro il Milan, il difensore rientrerà dopo la sosta. De Laurentiis presenta AG4IN, il film del quarto scudetto - «Raccontiamo una Napoli contemporanea e uno scudetto arrivato all’ultima giornata con grande suspense». Segnala msn.com
Presentazione "AG4IN", il film sul quarto scudetto del Napoli (foto M.Parisi/NT) - Da articolo: AG4IN, De Laurentiis sul film del quarto scudetto: "Non è facile un racconto di qualcosa in corso. Si legge su napolitoday.it