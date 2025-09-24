De Carlo stoppa l’ultimatum di Zaia | Il Veneto non è feudo della LegaFdI rivendica il peso della coalizione

Lidentita.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La Lega non può dire che il candidato governatore è suo”. Con questa frase Luca De Carlo, senatore e coordinatore veneto di Fratelli d’Italia, mette un punto fermo nella partita per la successione a Luca Zaia. Un messaggio che potrebbe ribaltare i rapporti di forza interni al centrodestra veneto – l’ultima parola spetterà ai leader . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

de carlo stoppa l8217ultimatum di zaia il veneto non 232 feudo della legafdi rivendica il peso della coalizione

© Lidentita.it - De Carlo stoppa l’ultimatum di Zaia: “Il Veneto non è feudo della Lega”FdI rivendica il peso della coalizione

In questa notizia si parla di: carlo - stoppa

Caos San Carlo, Tribunale stoppa la nomina bis di Macciardi

Cerca Video su questo argomento: De Carlo Stoppa L8217ultimatum